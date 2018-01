Reise nach Luhansk

#5 Beitragvon Handrij » Sonntag 6. August 2017, 22:47

Bär66 hat geschrieben: Hallo Leute,

ich habe eine Frau aus Luhansk kennengelernt. Sie sagt das es unmöglich sei für mich in ihre Stadt zu gelangen.

Ich habe versucht mich zu erkundigen aber es ist etwas schwierig genaue Infos zu erhalten. Eine unserer Sekretärin ist aus der Ukraine und sagte mir das es gefährlich sein könnte und sie auf keinen Fall dorthin fahren würde.

Vieleicht könnt ihr mir hier ein paar aktuelle Infos schreiben.

Hallo,für dich als Normalbürger ist es legal nicht möglich in die Zone zu fahren. Es gibt illegale Wege, aber so oder so ist ein Aufenthalt als Ausländer vor allem im Luhansker Separatistengebiet nicht empfehlenswert.Ihr könntet Euch im Regierungsgebiet treffen. Es fahren täglich Züge von Kiew nach beispielsweise Lyssytschansk, das dauert mit 15 Stunden aber ziemlich lange und als Sprach- und Ortsunkundiger kann das dort ziemlich schockierend für dich sein.Damit sie aus dem Separatistengebiet raus und wieder zurück kann, muss sie sich beim Geheimdienst SBU in der Passierscheindatenbank registrieren. Das geht online: Anfänglich gab es wohl Probleme, aber inzwischen soll das recht schnell gehen.Der nächste Schritt wäre dann die Beschaffung eines biometrischen Passes, da sie ansonsten ein Visum braucht. Da müsstet ihr überlegen, was schneller geht. Abhängig davon, ob sie überhaupt einen Reisepass hat und wie lange der noch gültig ist, wäre sicher mittelfristig trotzdem die Beantragung eines biometrischen Reisepasses günstiger. Dafür muss sie natürlich ins Regierungsgebiet fahren, was alles wohl ziemlich zeitaufwendig sein kann. Keine Ahnung, wie lange das dauert, das wird aber nicht mit einem Tag gemacht sein. Diverse Firmen bieten das als Service an. Die Ausstellung eines biometrischen Reisepasses soll wohl auch unabhängig von der Anmeldung bspw. in Charkiw möglich sein. Dabei geben sie bis zu einem Monat Wartezeit an. Also vermutlich stehen vor der Auslandsreise für sie mehrere Reisen ins Regierungsgebiet an, was viel Zeit, Nerven und Geld kostet. Im Regierungsgebiet funktionieren aber wenigstens Geldübermittlungen.Eine andere wohl oft genutzte Variante ist aus dem Sepigebiet nach Russland zu fahren und dann über Russland ins Regierungsgebiet bspw. nach Charkiw zu reisen. Dafür braucht sie nur ihren Inlandspass. Das kann manchmal schneller sein, kostet aber trotzdem auch Geld. Ihre Umgebung wird da wohl mehr Erfahrungswerte als unsereiner haben