Reise in die Ukraine

#1 Beitragvon julu1977 » Montag 11. Dezember 2017, 21:27

Ich Mal wieder:) ich will nun am 30.12 mit meinen Kindern, 10 und 11 Jahre, zu meiner Frau in die Ukraine (Kiew) fliegen. Ich habe dazu ein paar Fragen.



Ich bin alleinerziehend und habe das geteilte Siegerrecht. Ich weiß wie das in Deutschland funktioniert, was ich benötige. Ich habe für mich und die Kinder Reisepässe beantragt. Dafür müsste ich eine M formlose Erklärung samt Unterschrift und Kopie des Personalausweises der Mutter der Kinder vorlegen.

Ich weiß dass ich diese Erklärung, samt Kontakdaten der Mutter, plus Geburtsurkunde der Kinder, plus Nachweis das auch ich das Sorgerecht habe, mit zum Flughafen nehmen. Zumal die Kinder nicht den gleichen Nachnahmen wie ich haben.



Wie verhält es sich in der Ukraine bei Einreise als ein Elternteil mit kindern? Kann ich Probleme bei der Einreise mit meinen Kindern bekommen? Brauche ich evtl weitere Dokumente (übersetzt ins ukrainische).

Ich habe gelesen, dass die Ukraine bei Einreise das vorlegen einer Auslandsreiseversicherung verlangen kann? Ist die Pflicht? Oder freiwillig?



Muss ich weitere Dinge beachten wenn ich in die Ukraine fliege?