Die russische Februarrevolution: Das kurze Leben einer Volksrepublik

#2 Beitragvon mbert » Donnerstag 9. März 2017, 10:52

Danke, das ist ein wirklich interessanter und auch wichtiger Artikel von einem Experten. Diese recht kurze Phase, über die wir in Deutchland in der Regel nichts oder wenig wissen, hatte eine große Wirkung auf das, was in den Jahren danach auf ukrainischem Territorium stattfand - auf die gewaltsame Aufteilung zwischen Polen und die Sowjetunion und auf die ukrainische Nationalbewegung, sowohl die bürgerliche als auch die radikale.

Es genügt nicht, nur keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken!