#3 Beitragvon Handrij » Dienstag 9. Januar 2018, 13:50

Der "Asylantrag" (so etwas wie Asyl sieht das ukrainische Recht eigentlich nicht vor) ist nach der ersten Ablehnung wohl noch in der Berufung und mit den drei Jahren Knast in Georgien haben die Jungs hier auch nochmal was in der Hand ihm glaubhaft mit Abschiebung nach Tiflis zu drohen. Ende 2017 war er schon einmal in der niederländischen Botschaft vorstellig geworden. Wäre aber echt peinlich, wenn er die niederländische Karte ziehen würde.