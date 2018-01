#1 Beitragvon lev » Mittwoch 24. Januar 2018, 17:57

Hallo, habe eine Frage zum Thema Schenkung einer Immobilie.

Meine Frau, in der Ukraine geboren (dt.Pass), hat in der Ukraine vor 14 Jahren die Wohnung ihrer Eltern geschenkt bekommen. Es wurden alle Behördengänge ( Finanzamt, Wohnungsverwaltung usw.) erledigt. Die Schenkung wurde von einem Notar begleitet und er stellte auch die ganzen offiziellen Papiere aus. Die Wohnung wird von ihrer Mutter ( 86 J.) bewohnt. Bekannte vor Ort, haben uns dringend empfohlen, im Fall ihres Ablebens nochmals einen Notar bzw. einen Anwalt zu konsoltieren, da die Schenkung wohl noch nicht die entgültige Übertragung darstellt.

Ist mir nicht so richtig schlüssig, da die notariellen Papiere eindeutig meine Frau als Eigentümer der Wohnung ausweisen.

Hat jemand Erfahrung in so einem Fall ?



LG lev