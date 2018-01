"Das sind heute ganz andere Deutsche"

Dreimal hat Nikolai Jerofejewitsch Ogijenko versucht, vom Niederrhein zu fliehen - aus den Lagern der Waggon-Fabrik in Uerdingen, des Salzbergwerks Borth und zuletzt der Zeche Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort. Jeder Versuch war vergebens. Die Nationalsozialisten hatten ihn im Mai 1942 zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Der Ukrainer war gerade 19 Jahre alt. Seine Odyssee führte ihn noch auf verschiedene Bauernhöfe und in Fabriken in der Region. Er kam erst frei, als die US-Armee 1945 einmarschierte.