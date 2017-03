Sprachkurs Ukrainisch?

Ein Rat oder konkrete Hilfe benötigt? Das ist das richtige Forum dafür .... Hier ist die Ukraineauskunft.



Forumsregeln

Ein Rat oder konkrete Hilfe benötigt? Das ist das richtige Forum dafür .... Hier ist die Ukraineauskunft.



Bei Links mit unüblichen Zeichen (z.B. []) bitte einen Linkkürzer wie oder nutzen ....

Denkt bitte an korrektes Zitieren, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Format: [quote="name"] Zitat [/quote]. Näheres hier:



Videos werden in der Regel automatisch eingebunden. Falls nicht bitte den media-Tag versuchen. Format:

[media] Link [/media].

Näheres hier: