DVB-T2 - digitales Antennenfernsehen in der Ukraine

#16 Beitragvon loukcura » Mittwoch 24. September 2014, 17:25

Ok, danke! DVB-T1 ist also nicht möglich in Kirowograd.Fokstrot hat gerade mitgeteilt dass der Strong 8500 nicht auf Lager ist, obwohl im Onlineshop als lagernd immer noch ausgewiesen. Natürlich nachdem ich schon per VISA-Kreditkarte bezahlt habeBei allen anderen Shops ist es schwieriger mit Zahlung, da gibt es keine VISA-Kreditkarte damit ich von Deutschland aus zahlen kann.Mein Favorit ist immer noch der Receiver Eurosky ES-3010 für 329 UAH ( ) aber auch die haben keine VISA oder PayPal ZahlungDieser Receiver hat HDMI und SCART (für ältere Fernseher). Strong hat nur HDMI.Off Topic:habe auf versucht einen gebrauchten 32 Zoll TFT Fernseher mit HDMI bis 1500UAH in der Ukraine zu findenDie Leute verkaufen anders als in Deutschland jedoch nur ihre Fernseher, wenn diese defekt sind. Denn die ersten 10 Seiten waren durch die Bank nur defekte GeräteAuf Ebay-Kleinanzeigen bekommt man in Deutschland schon für 60 bis 75 Euro ordentliche 32 bis 40 Zoll TFT TV Geräte mit 1366x768 und HDMI...Ich hab gefunden wo man den Receiver mit VISA Karte bezahlen kann:Die hatten auch eine günstige (279 UAH) Спутниковая антенна СА-1000/1 (1,1м) Вариант (Made in Kharkiv), die ich auch gleich mitgekauft habe. In Deutschland kostet so eine über 100 Euro (1700 UAH).Edit 2:Nein, die werden nichts liefern, deswegen kam auch keine Zahlungsaufforderung per VISA Karte mehr, weil die in Donezk sindAlso weiter suchen...