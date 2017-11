Tourist in Lviv mit 30 Personen

#1 Beitragvon Hugo5643 » Mittwoch 1. November 2017, 21:46

Hallo, ich bin es, der Bernd aus Berlin. Ich war mit dem Motorrad in der Ukraine, in Lviv, Odessa und Kiev. Ich werde Anfang Juni wieder nach Lviv fahren um dort Geburtstag zu feiern.

Ich brauche Infos über Restaurants, Life-Musik, Bus-Charter etc. Wir werden sicher ca. 3o Personensein.

Vielleicht kann mir jemand Tipps geben.

Bernd

I like to celebrate a birthday party in Lviv on June 8th. Who can give me good advice for:

1. restaurant ukrainien style

2. life music ukrainien style (or even Russian music)

3. Bus hire for sightseeing in and around Lviv for about30 persons

Thank You