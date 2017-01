#3 Beitragvon Handrij » Samstag 14. Januar 2017, 13:20

Ist halt wieder die Frage, wer aus welchem Grund welches Programm einschaltet bzw ob du außer denen, die eh schon überzeugt sind, noch andere erreichen kannst.

Ähnlich wie beim Fernsehturm auf dem Karatschun in Slowjansk fragt man sich wieder, wieso das so lange dauerte. In Slowjansk war es dann wohl die von Polen gesponsorte Sendetechnik, die den Durchbruch brachte. Dabei kann es ja nicht so schwierig sein, einen Sendemast zu errichten und moderne Technik dafür zu kaufen. Vor allem, wenn die Informationspolitik angeblich eine der Prioritäten des ukrainischen Staates sein soll.