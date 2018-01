Ukraine - Generalstaatsanwalt ohne Jura

#6 Beitragvon Handrij » Dienstag 17. Mai 2016, 10:52

paracelsus hat geschrieben: Für mich ist schon deshalb die Berufung "bemerkenswert", weil vorher ein Gesetz erlassen werden musste, das einen Nichtjuristen zulässt.

Die Geschwindigkeit dieses Vorgangs ist irre. Es wurde früh über das Gesetz abgestimmt, der Präsident unterzeichnete es und mit einer Sonderausgabe des Amtsblatts, die offensichtlich schon vorher gedruckt war, trat es in Kraft und dann ging es abends an die Abstimmung über Luzenko. Einerseits zeigt es, dass sie Gesetze verabschieden können, wenn sie es wollen. Andererseits zerlegen sie damit die kläglichen Überreste von Recht in diesem Land immer weiter. Zur Erinnerung: der Maidan trat auch mit der Forderung an, dass endlich nach Gesetzen gelebt werden soll. Das Ergebnis ist mehr als niederschmetternd.