Ukraine: Die letzten Schamanen

Handrij » Donnerstag 6. April 2017, 09:17

In den Karpaten glauben viele an die übernatürlichen Kräften sogenannter „Molfare“. Die Tradition der Wahrsager und Wunderheiler ist in den Ostkarpaten tief verwurzelt. Auch Politiker aus Kiew sollen hier schon den Blick in die Zukunft riskiert haben.