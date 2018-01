Ukraine steuert auf hohe Rapsernte zu

Die Hiobsbotschaft für den EU-Rapsmarkt kam heute aus der Ukraine.

Laut UkrAgroConsult wurde die kommende Rapsernte in der Ukraine wegen Flächenausdehnung von zuletzt 2,15 Mio. t auf 2,50 Mio. t angehoben, was ein Plus von 16,3 % zum Vorjahr bedeutet.

Da die Ukraine selbst kaum Raps zu Rapsöl und –schrot verarbeitet, exportierte sie fast alle Überschüsse in die EU.

Gut 71 % der Rapsimporte kommen aus der Ukraine, etwa 15 % aus Kanada und nur 6 % aus Australien.