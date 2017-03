Die Ukrainer als die wahren Putin-Versteher

Es sind die Menschen in der Ukraine, die wissen, wie Russland wirklich tickt.

[...]

Was Putin in der Ukraine tut, kann ich nicht gutheißen, aber ich verstehe, warum er es tut.“ Solche Aussagen höre ich als Botschafter immer wieder. Putin-Versteher ist zu einem Inbegriff moralischer Verwirrtheit in unserer Zeit geworden: Ich verurteile das Böse, verstehe es aber. Viele sagen es, ohne zu bedenken: Das Böse so zu verstehen bedeutet, das Böse zu banalisieren und es zu rechtfertigen.