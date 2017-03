#104 Beitragvon Handrij » Montag 17. Oktober 2016, 11:53

Das erwartbare gewaltsame Ableben von Arsen Pawlow, genannt "Motorola" ließ auch die Bildkommentatoren nicht kalt.Für "Motorola" hat es sich ausgespukt ...Pawlow (33), stammte aus Russland, tauchte zuerst bei den Demos in Charkiw im Frühjahr 2014 auf. War dann bei der Strelkow-Girkin-Truppe in Slowjansk dabei. Später zum großen DNR-Helden bei Illowaisk und dem Flughafen von Donezk aufgebaut. Nach den Kämpfen um den Flughafen hat er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mindestens einen Gefangenen hingerichtet. Heiratete eine Donezkerin und hat mit ihr ein Kind. War wohl in Russland in Rostow am Don bereits verheiratet gewesen, wo er sich auch wohl nur mit Gelegenheitsjobs unter anderem als Autowäscher über Wasser hielt. Vorher langer Militärdienst mit Einsätzen in Tschetschenien. Einer weniger ...