#1 Beitragvon Mario Thuer » Sonntag 14. Januar 2018, 05:07

Ich hatte irgendwo mal gelesen dass die ukrainische Musik nicht hörenswert ist. Darum erstmal stumm ....-

Ich wollte trotzuem mal reinhören ...

War wohl ein Fake .....



Mir hat es echt die Sprache verschlagen ....

ich sitze hier manchmal eine Stunde vorm Monitor und frage mich was die datolles gerade gesielt wird



Wenn du so was einfaches wie hier hörst





Einfach der Wahnsinn.

Scheibt bitte was euch gefällt um zu verstehen



Ich bekomme gerade von ESTAS TONNE Gänsehaut....................................................................