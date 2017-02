#26 Beitragvon Mawi » Donnerstag 2. Februar 2017, 13:32

Hier muss man so viel erwidern, dafür reicht meine Zeit im Moment nicht.

Deshalb fange ich mal von hinten an.

Das erwähnte Gesetz sollte ein Gesetz außer Kraft setzen, welches 2010(?) durch die Janukopwitsch-Partei initiiert worden war. Es sollte also lediglich den Zustand herstellen, der jahrelang ohne Vorwürfe der diskriminierung der russischen Sprach in der Ukraine geherrscht hat.

Da der Präsident das Gesetz nicht unterzeichnet hat, ist es nie in Kraft getreten.

Die Aufregung und der ständige Verweis auf die Schändlichkeit dieses Gesetzes ist also genau das, was du widerlegen willst, es ist Propaganda, Stimmungsmache.

Das eine Zentralregierung die Steuern einzieht ist ein allgemein üblicher Vorgang. Wenn es kein gutes Gesetz gibt, welches die regionalen und kommunalen Verwaltungseinheiten finanziell angemessen ausstattet, dann sind alle Regionen davon betroffen, nicht nur die Krim.

Bitte stelle es dann auch nicht so dar, als wenn es ausschließlich nachteilig für die Krim war.

Die neue Regierung hat diesbezüglich neue Gestze erlassen und es wird weiter daran gearbeitet.

Warum hat denn niemand in der Zeit von Janukowitsch dieses Problem zur Zufriedenheit gelöst?

Wofür sind denn die eingenommen Steuern verwendet worden? Nur ein Beispiel: Die Vergütung für Windkraftstrom aus den Anlangen der Brüder Klujew (möglicherweise falsch geschrieben) war die weltweit höchste.



Zeitgleich mit dem Beschluss der Angleiderung der Krim an die USSR wurde das Gebiet um Taganrog und weitere Gebiete des Kuban der RSSR zugeschlagen. Es war ein sachlicher Zusammenhang, auch wenn es formal zwei Beschlüsse des Präsidiums der UdSSR waren. Welches Motiv sollte ein Mitglied des Präsidiums z. B. aus Tadshikistan oder Kirgisien haben, bei einem Beschluss verdeckte oppositionelle, widerständige Haltung zu zeigen?

Was ist mit dem Vertrag von 1997 mit dem Russland und die Ukraine ihre Beziehungen einschließlich der vollen Akzeptanz der Grenzen geregelt haben?



Du stellst das angebliche Grumeln und Gemurmel in einer Sitzung des Obersten Sowjets oder des Präsidiums über die Gültigkiet von jahrelang verhandelten völkerrechtlichen Vertägen?

Was ist das für eine Auffassung? Es ist Propagandamüll um Zweifel und Verwirrung zu stiften.



Wie kam es zur oft zitierten russischen Dominanz auf der Krim?



Lassen wir mal die Zeit bis 1921 außen vor.

Was schreiben die Historiker über die Vorgänge nach der Revolution?

"Zu sowjetischen Zeiten wurden mehrere Verbrechen gegen die Urbevölkerung Krims

begangen, gegen die Krimtataren wie auch gegen alle anderen Urvölker der Halbinsel,

inklusive Russen selbst. Als die Bolschewiken im November 1920 die Krim besetzt

haben, haben sie ein Gemetzel aller Weißgardisten, die Wrangel nicht hinterher

gegangen waren, und aller Zivilisten, die ihnen sympathisiert haben, veranstaltet.

Damals sind um die 60 000 Menschen ermordet worden. Der von den Bolschewiken

provozierte Hunger 1921-1922 hat nochmal das Leben von 80 000 Menschen gekostet,

zum größten Teil- der Krimtataren.

Die Kollektivisierung hat zusätzlich zum Tod und der gewaltsamen Deportation von

mehreren dutzenden Tausenden Menschen aller Nationalitäten geführt. Im August

1941 wurden von der Krim gewaltsam 63 000 Deutsche deportiert, im Januar-Februar

1942 700 Italiener, entfernte Nachfahren der mittelalterlichen Genuesen. Vom Mai bis

August 1944 wurden aus der Krim alle Krimtataren (191 000), Griechen (15 040),

Bulgaren (12 242, ), Armenier (9600), Türken und Perser (3650) deportiert. Viele sind

auf dem Weg gestorben, andere starben an ihren neuen Lebensorten auf Grund der

schweren Lebensbedingungen.

Die Bevölkerung Krims schrumpfte auf ein Drittel. 1939 haben auf der Halbinsel

1,126 Millionen Menschen gelebt, und im September 1944 nur noch 379.000. Dann

wurde die Krim wieder besiedelt. In leere Häuser hat man Kriegsveteranen,

demobilisierte Offiziere der sowjetischen Armee, NKWD-Mitarbeiter, Parteimitglieder

einquartiert. Die Zusammensetzung der Bevölkerung Krims hat sich dramatisch

verändert. Alle seine ethnischen Gruppen waren verschwunden. Erst in den 1980ern

hat die Rückkehr der überlebten Vertriebenen, ihrer Kinder und Enkelkinder

angefangen. Aber ihr Landbesitz und ihre Häuser waren von anderen Menschen

besetzt. Zwischen den Angesiedelten und den Zurückgekehrten fanden grausame

Konflikte statt."



Andrej Subow



Wahrlich die besten Argumente, um zu fordern, dass man wieder schalten und walten will auf der Krim.



Wenn die Russen nach dem Zerfall einfach ihre Hausaufgaben gemacht hätten, dann wäre die Bedeutung von Sewastopol schon lange geschrumpft und müßte nicht als Argument für die Anektion herhalten.

Im Sommer 2014 hat das russische Parlament den Ausbau des Hafen von Novorossisk als Militärbasis beschlossen. Ob daran gearbeitet wird, weiß ich nicht. das wäre eine sofortige Aufgabe nach 1991 gewesen!

Für Radaranlagen und Marschflugkörper ist der geografische Unterschied nicht sehr bedeutsam.

Man hielt das nicht für notwendig, da man so wie so an der Rückholung gearbeitet hat. Es fehlte nur der passende Moment.

Der war dann 2014 gegeben.



Deine gesamte Argumantation kann man so auseinander nehmen.

Es gibt keine Rechtfertigung für Anektion, Okupation und Krieg!



Wieviel sich russisch fühlende Menschen sind denn in den letzten 2 Jahren in Charkiv, Odessa, Cherson und andern Regionen vertrieben, gelyncht und enteignet worden?

Welche Anlässe für die Berufung auf ein Schutzbedürfnis sogenannter ethnischer Russen gab es?



Raus aus dem Donbass, runter von der Krim! Zurück nach Russland mit allen Traktoristen und Bergleuten aus ganz Russland.