Verratet die Ukraine nicht

#16 Beitragvon KIEW50 » Mittwoch 1. Februar 2017, 11:50

Mawi hat geschrieben: KIEW50 hat geschrieben: und nicht zu vergessen, ein wenig um Geld betteln bei Mutti Kanzler Merkel 4.0 und natürlich den Rücken stärken, das die SANKTIONEN aufrecht erhalten werden sollen gegen Rußland....



Das ist leider so lange notwendig, wie Russland die Krim anektiert hat und seine Soldaten Teile des Donbass besetzt halten und dort Menschen töten und Sachwerte zerstören oder klauen.

Wie könnte man also vergessen, wichtige Dinge anzusprechen.

Vergiß' bitte nicht, dass es vier Staaten waren, die der Ukraine Sicherheitsgarantien gaben, weil sie auf Anteile des Atomwaffenarsenals der verblichenen UdSSR verzichtete.

Das ist ein Vertrag mit Verpflichtungen, schlimm genug, dass einVertragspartner im größten vorstellbaren Maß verrtragsbrüchig geworden ist und das Land überfiel, dessen Sicherheit es in drei wichtigen völkerrechtlichen Verträgen garantiert hatte.

Bevor du dich mokierst, dass ein Staatschef in dieser Situation Hilfe bei anderen Ländern sucht, bedenke bitte die Schändlichkeit des Agierens von Russlands.



Nachtrag: Es waren 5 Länder, die USA, Russland, Großbritannien im Memorandum selbst und in zusätzlichen Erklärungen China und Frankreich. Das ist leider so lange notwendig, wie Russland die Krim anektiert hat und seine Soldaten Teile des Donbass besetzt halten und dort Menschen töten und Sachwerte zerstören oder klauen.Wie könnte man also vergessen, wichtige Dinge anzusprechen.Vergiß' bitte nicht, dass es vier Staaten waren, die der Ukraine Sicherheitsgarantien gaben, weil sie auf Anteile des Atomwaffenarsenals der verblichenen UdSSR verzichtete.Das ist ein Vertrag mit Verpflichtungen, schlimm genug, dass einVertragspartner im größten vorstellbaren Maß verrtragsbrüchig geworden ist und das Land überfiel, dessen Sicherheit es in drei wichtigen völkerrechtlichen Verträgen garantiert hatte.Bevor du dich mokierst, dass ein Staatschef in dieser Situation Hilfe bei anderen Ländern sucht, bedenke bitte die Schändlichkeit des Agierens von Russlands.Nachtrag: Es waren 5 Länder, die USA, Russland, Großbritannien im Memorandum selbst und in zusätzlichen Erklärungen China und Frankreich.

Hier mal die Wahrheit und Fakten.Fangen wir mal von ganz vorn an. WEM GEHÖRT DIE KRIM ??Die Krim, deren Name sich vermutlich vom mongolisch-tatarischen Kerim „Festung“ oder vom krimtatarischen qrım „Felsen“ ableitet, hat eine bewegte Geschichte. Eine nach modernen Kategorien indigene Bevölkerung gab es nicht. Stattdessen stand die Krim nacheinander unter kimmerischer, taurischer, skythischer, griechischer, römischer, gotischer, sarmatischer, byzantinischer, hunnischer, chasarischer, kyptschakischer, mongolisch-tatarischer, venezianischer, genuesischer, osmanischer und schließlich russischer Herrschaft.Die Ureinwohner seit dem späten Mittelalter nach unserer Zeitrechnung waren die Tataren.Die Krim war in der Antike bekannt gewesen, bei Herodot gilt als das berühmte Drama, die "Iphigenie auf Tauris", geschrieben, Tauris ist der alte antike Name. Seitdem ist die Krim für den Handel immer relativ wichtig gewesen.Nach mehreren Feldzügen gegen die Türken am Schwarzen Meer erobert die deutschstämmige Zarin Katharina die Große das Krim-Khanat der Tataren. Der Marinestützpunkt Sewastopol wird gegründet, die Ansiedlung von Russen in dem neuen Kolonisierungsgebiet beginnt.Die Krim stand seit Zarin Katharina II (1774) unter russischem Sprach-und Kultureinfluss. Nachdem die Krim unter Grigori Potjomkin von Russland annektiert worden war, wurde sie von Katharina II. am 8. April 1783 „von nun an und für alle Zeiten“ als russisch deklariert.Von den mehr als zwei Millionen Einwohnern sind etwa 25 Prozent Ukrainer und knapp 60 Prozent Russen. Zudem siedelten sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR rund 250 000 Krimtataren wieder dort an, die Stalin in den 1940er Jahren nach Zentralasien deportieren ließ.Und auf der Krim leben mehrheitlich ethnische Russen.So dann springen mir mal weiter in das nächste Kapitel. 100 Jahre später.1853-1856: Russland kämpft in der Region gegen ein geschwächtes Osmanisches Reich. Französische und britische Truppen stellen sich auf die Seite der Türken. Der nun beginnende dreijährige Krimkrieg gilt als erster moderner Krieg der Geschichte.1914-1921: Gegen Ende des Ersten Weltkrieges besetzen deutsche Truppen von April bis November 1918 auch die Krim. Anschließend ist die Halbinsel im russischen Bürgerkrieg eine wichtige Basis der "Weißen" im Kampf gegen die "Roten" russischen Revolutionäre. 1921 gliedern die siegreichen Bolschewiki die Krim als autonomes Gebiet der russischen Sowjetrepublik an.1941-1944: Im Zweiten Weltkrieg beginnt wenige Wochen nach Hitlers Überfall auf die UdSSR eine 29 Monate deutsche Besatzung der Krim.Nach der sowjetischen Rückeroberung werden von Mai 1944 an mindestens 200 000 Krimtataren wegen angeblicher Kollaboration mit den Deutschen deportiert. Auch etwa 5000 Krim- Deutsche werden vertrieben, deren Vorfahren zum Teil unter Katharina II dort angesiedelt worden waren.1954: Zum 300. Jahrestag der Vereinigung von Russen und Ukrainern macht der aus der Ukraine stammende Kremlchef Nikita Chruschtschow die mehrheitlich von Russen bewohnte Krim zu einem Teil der Ukrainischen Sowjetrepublik. Bis 1954 war die Krim russisch und gehörte sie zu Russland so wie das neue russische Gebiet am Nordrand des Schwarzen Meeres auch. Zur Ukraine ist sie, zur Republik Ukraine, damals noch sozialistischen Sowjetrepublik, ist sie erst 1954 gekommen. Als Chruschtschow meinte, der Ukraine die Krim als Morgengabe sozusagen schenken zu müssen. Der Anlass war das 300-jährige Jubiläum eines Vertrages von 1654, in dem die ukrainischen Kosaken sich dem russischen Zaren in Moskau unterstellt haben.Das bedeutet also im Umkehrschluss: Ein Willkürakt durch Nikita Chruschtschow – einem Ukrainer ! – innerhalb der Sowjetunion der Ukraine angegliedert.Zur Ergänzung: Der Sohn Nikita Chruschtschows, Sergej Chruschtschow (in den USA lebender Raumfahrtingenieur und Politologe), vertritt die Meinung, dass die Abgabe der Krim an die Ukraine aus rein ökonomischen, nicht aus politischen, moralischen oder ethnischen Gründen erfolgt sei. Zur damaligen Zeit seien Schifffahrtskanäle von der Wolga zur Krim und ins Donezbecken geplant worden, und es sei planerisch klüger gewesen, nur eine statt zwei Sowjetrepubliken (Russische Föderative und die Ukrainische Republik) mit diesen Vorhaben zu befassen. Für Nikita Chruschtschow war es nicht denkbar, dass die Sowjetunion je auseinanderbrechen und so zwischen Russland und der Ukraine eine Staatsgrenze verlaufen könnte.1988: Unter Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow wird den Krimtataren von 1988 an die Rückkehr in die Heimat erlaubt. Bis zu 250 000 von ihnen nutzen diese Möglichkeit.1991: Nach dem Zerfall der Sowjetunion erklärt die Ukraine im August ihre Unabhängigkeit. Die russische und die ukrainische Republik hatten zuvor ihre Grenzen gegenseitig anerkannt. Im Dezember bestätigen in einer Volksabstimmung 90 Prozent der Ukrainer die Souveränität, auch auf der Krim gibt es eine Mehrheit. Bei dem Referendum über die Unabhängigkeit der Ukraine vom Dezember 1991 stimmten 54 Prozent der Wähler in der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Krim mit „Ja“.1992: Die Zentralregierung in Kiew verhindert ein von pro-russischen Kräften angestrebtes Referendum über die Unabhängigkeit der Krim. Als Zugeständnis wird eine Autonome Republik mit weitreichenden Rechten innerhalb der Ukraine eingerichtet.1997: Die Hafenstadt Sewastopol gehört nicht zum Autonomiegebiet. Kiew und Moskau regeln 1997 in einem Abkommen den Verbleib russischer Marineeinheiten dort - für zunächst 20 Jahre. Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch vereinbart 2010 mit Moskau, dass der 2017 ablaufende Pachtvertrag für die Stationierung der russischen Schwarzmeer-Flotte um 25 Jahre verlängert wird.Das Budapester Memorandum von 1994, in dem die USA, Rußland und Großbrittanien. der Ukraine für den Nuklearwaffenverzicht die Souveränität und die bestehenden Grenzen sowie deren politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu achten und im Falle eines nuklearen Angriffs auf das Land unmittelbar Maßnahmen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu veranlassen zugesagt haben, ist durch die Sezession der Krim und deren Aufnahme in die Russische Föderation nicht berührt, geschweige denn verletzt.Wenn die Ukraine zur NATO gehört, wie das die USA anstreben, wird sie Standort von gegen Rußland gerichteten Waffen werden. Mit dem Umsturz in der Ukraine ist es bereits gelungen, diese aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten herauszubrechen. Das geht gegen die Sicherheitsinteressen Rußlands. Rußland hat die Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands in der NATO und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Erweiterung der NATO nach Osten zugelassen. Das hat die weltpolitische Lage verändert. Die freilich nicht vertraglich gesicherte Zusage, die NATO nicht weiter nach Osten auszudehnen, hat der Westen nicht eingehalten. Wenn ein Bündnis, zumal ein Militärbündnis, zu mächtig wird, wird es zur Bedrohung der anderen Staaten und büßt seine freiheitliche Rechtfertigung ein.Die Ukraine war ein Teil Rußlands und der Sowjetunion und soll schnellstmöglich Mitglied der EU werden. Die Krim befindet sich in einer besonderen Lage. Sie hat mit großer Mehrheit für die Sezession von der Ukraine und für die Aufnahme in die Russische Föderation gestimmt. Diese hat sie aufgenommen. Rußland konnte und kann aus geschichtlichen und mehr noch aus geostrategischen und militärischen Gründen nicht auf die Krim verzichten, vor allem wegen Sewastopol, dem Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Rußland hat seine Nutzungsrechte an diesem Hafen auf Jahrzehnte durch Vertrag zu sichern versucht, aber der vom Westen inszenierte Umsturz in der Ukraine hat die politische Verbindlichkeit des Vertrages fragwürdig gemacht. Rußland hat legitimes Interesse an der Krim und deswegen deren Sezession unterstützt. Das ist nicht völkerrechtswidrig. Der Westen akzeptiert denn auch die durch die Aufnahme der Krim in die Russische Föderation geschaffene Realität, die Ukraine nicht.Die Ukrainepolitik des Westens ist eine Bedrohung Rußlands. Maßnahmen Rußlands zum Schutz seines rechtmäßigen Flottenstützpunktes waren von seinen existentiellen Interessen gegen den zunehmend aggressiven Westen gefordert. Sie sind verhältnismäßig und dienten und dienen der Verteidigung der der Russischen Föderation, aber auch russischer Staatsbürger und ethnisch russischer Ukrainer. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht sind sie nicht, schon gar nicht eine Annexion der Krim. Sie sind durch das Recht zur auch präventiven Selbstverteidigung gerechtfertigt, wenn diese mit angemessenen Mitteln erfolgt und zudem von den Bewohnern des geschützten Gebietes gewünscht sind, weil diese sich erkennbar und in großer Mehrheit dem Staat, der ihre Sezession unterstützt, anschließen wollen. Von großem rechtlichem Gewicht ist, daß die illegale Übergangsregierung der Ukraine, unterstützt vom umstürzlerischen Parlament und auch vom Westen, das Sezessionsreferendum der Krim für illegal erklärt hat, gewaltsam (Mobilmachung) unterbinden wollte und nicht anerkennt. Das stärkt die Legalität der russischen Schutzbemühungen für eine ungestörte Abstimmung.Staaten sind völkergewohnheitsrechtlich berechtigt, ihre Staatsangehörigen notfalls gewaltsam mit einer begrenzten und verhältnismäßigen Intervention vor Bedrohungen an Leib und Leben zu schützen. Eine Bedrohung für die Russen auf der Krim und all die Bewohner der Krim, die durch das Referendum wieder Russen werden wollten, waren und sind die neuen Gewalthaber der Ukraine zweifelsfrei, aber auch die Gewalttäter, welche auf dem Maidan gemordet hatten. Wladimir Putin hat sich auf diese Schutzpflicht berufen. Sie wird auch von westlichen Staaten ständig praktiziert, oft nur vorgetäuscht.Noch ein Nachtrag.Leonid Krawtschuk erster Präsident der unabhängigen Ukraine ab Dezember 1991 fragte mehrmals Boris Jelzin Präsident der Russischen Föderation, was weiter mit der" KRIM " passieren soll. Jelzin antwortete lass es so wie es ist!Das haben mir einige Leute mit denen ich hier befreundet bin, also Ukrainer bestätigt.Die Ukraine wurde ein unabhängiger Staat mit der Krim als Bestandteil. 1992 gewährte Kiew der Halbinsel einen begrenzten Autonomiestatus.