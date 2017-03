Erst seit Kurzem ist dieses Hauses in Korzhi in der Nähe von Kiew das neue Zuhause von Vitaliy und Valentina. Das Paar ist vor dem Militärkonflikt in der Ostukraine geflohen. Sie verließen ihre Wohnung in Debalzewe im Donbass, kurz nachdem pro-russische Separatisten die Kontrolle über die Stadt übernahmen.