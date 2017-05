Visa Historie und FZF-Visum

#1 Beitragvon Gast » Mittwoch 24. Mai 2017, 07:47

Liebes Forum,



meine Frau und ich kennen uns seit fast fünf Jahren übers Internet und vor drei Jahren kam es zu einem ersten Treffen in Polen.

Hierfür beantragte sie ein Polen-Visum Typ C. Dies hat eine ukrainische Agentur arrangiert, „offiziell“ auf Einladung einer polnischen Sportorganisation.

Das Treffen machte uns klar, dass wir zusammengehören, worauf ich sie regelmäßig, insgesamt 11x in der Ukraine besuchte.

Schließlich sollte sie auch meine Zuhause kennenlernen und wir planten einen Besuch.

Meine Frau besorgte sich wieder ein polnisches Visum über dieselbe Agentur, diesmal wurde es ein Multi C, also für 90 Tage innerhalb 180 Tagen.

Damit besuchte sie mich ich im zurückliegenden Jahr 3x :

2 Monate, dann einen Monat und nochmal eine Woche.



Wieder auf „Einladung“ der polnischen Sportorganisation.

Um die Verbindung zur besagten Organisation zu untermauern, gibt es auch offizielle Dokumente.

Der Grenzverkehr verlief immer problemlos.

Die Ein- und Ausreisen nach Polen wurden im Reisepass gestempelt.

Wir beschlossen schließlich zu heiraten und taten dies im Frühjahr in der Ukraine.

Nun sind wir dabei das FZF-Visum vorzubereiten und im Antrag wird nach bisherigen Deutschlandaufenthalten gefragt.

Damit stellt sich uns die Frage, wie wir damit umgehen sollen?



- Verschweigen, schließlich gibt es auch Unterlagen, die den Reisezweck nach Polen beweisen?

- Die ganze Wahrheit schreiben und somit den Visamissbrauch im Prinzip zugeben?

- oder eine Legende konstruieren, die die Besuche in Polen beinhalten und ergänzend die Deutschlandbesuche enthält?



Ich hoffe ihr könnt uns irgendwie weiterhelfen, wir sind etwas ratlos im Moment.



Vielen, lieben Dank



Felix, der Glückliche