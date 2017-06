Wer hat schon mal in Odessa Urlaub gemacht ?

#1 Beitragvon Talismann » Sonntag 11. Juni 2017, 08:29

Hallo Zusammen,

ich habe vor, im Sommer in Odessa Urlaub zu machen ( 1 Woche)

Habe geplant, ein Hotel am Meer zu nehmen, ( modernes Hotel in guter Lage, in dem man gut relaxen kann )

2 Tage davon in die Innenstadt von Odessa um die Stadt zu erkunden und Fotos zu machen.



Frage

Hat jemand Erfahrung zu einem guten Hotel am Meer, ( gute Lage, guter Service , ohne Lärm) ?

Wie weit ist es eigentlich vom Meer zur Innenstadt ?



Dank Euch im Voraus für Euere Antworten !

Schöne Grüsse

Talismann München