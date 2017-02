#3 Beitragvon Kolobok » Dienstag 14. Februar 2017, 19:19

Handrij hat geschrieben: Werbevideo von Ukroboronprom für den Panzer T-84U Oplot. 125mm Kanone, drei Mann Besatzung. Die ukrainische Armee kann sich die Dinger nicht leisten.



OhWeh hat geschrieben: Nach dem Thailand mit dem Kauf ukrainischer Panzer schlechte Erfahrung gemacht hat,



Lass mich raten Handrij, was du geschrieben hättest, wenn die ukrainische Armee den Oplot in großen Stückzahlen gekauft hätte. Ich denke du hättest darauf hingewiesen, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Man sollte das Geld doch lieber in die Modernisierung der Panzer T-64 stecken. Für einen Oplot kann man 10 T-64 modernisieren. Einen Oplot zu bauen, dauert 18 Monate. Einen T-64 hat man in 2,5 Monaten modernisiert. Wahrscheinlich ist der Oplot auch keine solche Wunderwaffe, die 10 ähnliche Panzer ersetzen würde.Kannst du das irgendwie belegen?Was haben die Thailändischen Militärs vor 3 Wochen in Kharkov gemacht?