#61 Beitragvon Malcolmix » Samstag 5. August 2017, 19:53

Zunächst einmal eine Anmerkung. Das Durchschnittsgehalt in Russland ist mit Sicherheit höher als das in der Ukraine. Die Lebenshaltungskosten aber auch. Boris Nemzov hat mal die Formel gebraucht: Man nehme den Durchschnittspreis für Öl und multipliziere diesen mit 10. Dann hat man das Durchschnittsgehalt in Russland ermittelt. Wenn man Ausreißer ignoriert, haut diese Formel für die letzten 20 Jahre auch ganz gut hin. Was so nebenbei bemerkt auch bedeutet: Die Hauptsäule der russischen Wirtschaft ist noch immer Gas und Öl.



Zweitens: Materielle Profite kann das System Putin aus den besetzten völkischen Gebieten kaum herausholen, denn die Investition der Soldaten, Waffen, Munition und anderem Nachschub dürfte die Erträge an Demontagen deutlich übersteigen. Auch die Förderung von Kohle war schon zu Zeiten, als die Ukraine noch die Kontrolle über diese Gebiete hatte, volkswirtschaftlich betrachtet defizitiär. Das wird sich auch unter der Besatzungsmacht nicht geändert haben. Da könnte man sich überlegen, ob es nicht doch andere Gründe gibt, warum der Kreml die Völkischen Republiken und für die Krym materiell unterstützt.



Was die wirtschaftliche Entwicklung Russlands angeht, kann sich jeder selbst Gedanken machen, ob bei doch recht niedrigen Rohstoffpreisen die großen Investitionen für Verteidigung (z.B. großer Ausbau der Flotte, Anschaffung moderner Panzer) plus Aufstellung einer Nationalgarde finanzierbar ist und zusätzlich noch große Steigerungsraten beim Gehalt der Bürger erwartbar sind. Da kann mir ja gerne mal der Patriot paracelsus erklären, wie das denn so funktioniert. Patriot deshalb, weil ja nach seiner Meinung das Wort "Patriot" dafür verwendet werden kann, sich jegliche Rudimente von Argumenten ersparen zu können.