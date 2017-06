Wie geht es weiter mit Russland?

#2 Beitragvon Dicker » Sonntag 25. Juni 2017, 19:08

Naja so Rosig sehe Ich die Zukunft von Putin nicht. Russland hat doch schon massiv probleme im Inneren , aber davon weiss der Grossteil der Bevölkerung wenig weil die Medien es verschweigen. Dieser Tage war schon ein Bericht im TV der diese Probleme anspricht.Woher sollte er jetzt das Geld alles haben um die Kriege zu finanzieren.Seine Gasquellen versiegen langsam da diese am Rande Ihrer Ressourcen sind und der Ölpreis weiter im Keller.Ich versteh auch nicht das ausgerechnet Mercedes dort ein Werk baut da die Käuferschicht dort bröckelt.

Sogar Nowallny ist es ja jetzt untersagt worden bei den Wahlen nächsten Jahr als Kanidat aufzutreten.

Auch Heute in den Medien der Dopingskandal im Fussball. Jetzt müsste doch die Fifa endlich handeln und die WM entziehen und nicht nur in Russland sondern auch im Arabischen Raum.