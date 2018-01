#1 Beitragvon Mario Thuer » Freitag 26. Januar 2018, 22:59

Wie ist eigentlich Wiktor Pintschuk zu sehen?

Er ist mir gerade aufgefallen da er das Ukrainische Frühstück in Davos organisiert hat (die Foundation).

An sich ist er ja mehr als einflussreich.

Hat ja seine Hände überall im Spiel.

Aufgefallen ist er mir da er bei The Giving Pledge dabei ist.

Bisher wollte mir man weismachen das in die Richtung nur Russen tätig sind