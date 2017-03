#2 Beitragvon OhWeh » Freitag 10. März 2017, 15:56

Mir tut Russland so leid. Die Regionalmacht ist unglaublich isoliert und die russische Wirtschaft ist wegen den Sanktionen praktisch vernichtet worden.



Da kommen also am selben Tag Gabriel, Netanjahu und Erdowahn nach Moskau und der Spiegel verbreitet immernoch totalen Unsinn: „Nichts schadet Rußlands Ansehen in der Welt mehr als der Syrieneinsatz.“