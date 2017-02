Wo UAH in Deutschland umtauschen ?

#1 Beitragvon wess777 » Freitag 8. März 2013, 15:41

Wollte diesen Sommer nochmal nach Kyiv, aber bekomme das zetilich wohl leider nicht hin.Nun habe ich für diesen Trip noch knapp 7000 UAH über, die je nach Währungsentwicklung z.b des Euros schon sehr viel Geld verlieren könntenm je nachdem, was aktuell so passiert. Und ich könnte das Geld natürlich auch gut hier gebrauchen.Hat einer ne Idee, wo ich das Geld für am besten umtauschen kann ?War schon bei meinen 2 Hausbanken, die entweder gar nicht tauschen wollten, oder dann so tolle Ideen haben wie: 2€ Umtauschgebühr pro Schein. Bei so einem großen Bündel, muss ich ja dann fast noch draufzahlen.War auch schon bei diesen dubiosen Banken die sich "Reisebanken" nennen und grausam schlechte Umtauschkurse haben. Das wäre mir doch zu schade, denen so viel Geld zu schenken.War auch sogar schon bei der Landeszentralbank. Da konnte man früher sowas ja umtauschen. Aber auch hier wird das nicht mehr gemacht.Bin ein wenig überfragt. Hat einer ´ne Idee, wo ich das Geld am besten umtauschen kann ?Gibt es vielleicht sogar eine Ukrainische Bank bei uns oder villeicht sogar eine Russische, die bereit wäre, das Geld zu tauschen ?Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und bei nem Wochendtrip das Geld verjubelnTausche auch gerne privat zu guten Kurs.Ach, ja fast vergessen: Bin aus der Kölner Region