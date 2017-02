Ich wuerde gerne von meine Leben in der Ukraine berichten

#1 Beitragvon dynamicmormon » Sonntag 29. Januar 2017, 16:41

Hallo,



ich bin im Jahr 2015 in die Ukraine ausgewandert, nachdem meine Frau nicht nach Deutschland wollte und lebe jetzt in der Ukraine. Ich wuerde gerne berichten, was ich fuer Erfahrungen in diesem Land gemacht habe seit ich dort bin.



Zuerst moechte ich mitteilen, dass viele Dinge etwas anders sind als in Deutschland wie wir es gewohnt sind und ich aus der Perspektive eines deutschen Juristen schreibe, so dass ich darum bitte mir nachsicht zu haben, dass ich Dinge mit den Augen des Gesetzes betrachte.



In den ersten 2 Monaten der Ukraine habe ich fuer eine Telefonfirma gearbeitet, welche Menschen angerufen hat und dort versucht diesen Aktien zu verkaufen. Das witzige war das alle Ukrainer die dort arbeiteten mit falschen Namen die Menschen anriefen und sich selbst englische Namen gaben mit denen sie International irgendwelche Kunden anriefen, mit denen sie versuchten Geschaefte zu machen. Jedoch wurde die Firma nach kurzer Zeit wieder aufgeloest und alle die dort arbeiteten waren von einem Tag auf dem naechsten wieder Arbeitslos. Ich habe westliche Firmen gesehen, die ihre Call Center von der Ukraine aus betreiben, da Ihnen keine Verfolgung aus dem Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb droht.

Alleine die Tatsache herauszufinden, wer wirklich ein Buero mietet ist schwer, da meist eine Firma ueber 30 verschiedene Personen einen Mietvertrag abschliesst.



Ich moechte hier darauf Aufmerksam machen, dass man mit dem Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine keine Arbeitsgenehmigung automatisch erhaelt. Diese muss von dem Arbeitgeber beantragt werden, was jedoch in der Realitaet nie geschieht, so dass die meisten Menschen dort Schwarzarbeiten. Ein Sozialversicherungssystem in diesem Land gibt es nahezu nicht, so dass die meisten Ukrainer auch im Rentalter noch arbeiten und auf dem Einkommen ihrer Kinder angewiesen sind und auch danach sich Ausrichtgen mit dem Ersparten sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Eine Grundsstuecksteuer ist denen dort unbekannt und auch eine Einwohnermeldesystem nach dem Sinne, wie es in Deutschland bekannt ist gibt es nicht. Es kann vorkommen, dass jemand sich in Lviv (Lemberg) seine Anschrift registriert und in der Realitaet die ganze Zeit in Kiew lebt. Die Behoerden kontrollieren hier gar nichts und du kannst nur deine Anschrift registrieren, wenn dein Vermieter dies dir erlaubt. Er muss bei der Anmeldung zusammen mit der zum Einwohnermeldeamt gehen. Jedoch war meine Erfahrung, dass die Vermieter in Kiew schwarz vermieten und keine Einkommen in irgendwelcher Weise dem Finanzamt melden. Die Behoerden sind sehr zurueckhaltend und die Polizei kuemmert sich dort um nichts. Man sieht die Behoerden mit dem Auto umher fahren, jedoch sind sie nicht wirklich aktiv und meist korrupt. Wenn ich dort Polizeibeamte sehe, dann schaue ich meist auf den Boden oder woandershin, da bei einem Auslaender aus dem Westen die Annahme bestehen koennte Er hat Geld und 100 Euro ist nichts fuer ihn.



Das Durchschnittsgehalt von Ukrainer liegt ungefaehr bei 250-700 USD. Mehr gibt es nicht. Die wenigsten verdienen mehr und auch Behoerdenbeamte bekommen so viel.



Ich hatte Glueck in der Ukraine, dass keine Pflicht gibt die Sprache zu lernen. Ich habe dort eine Arbeit gefunden auf der ich Englisch oder Deutsch sprechen kann. Ich arbeite dort jetzt seit etwas einem Jahr als Wirtschaftsjurist, jedoch bin ich etwas kritisch was dort geschieht. Auch die Hintergruende , wieso gewisse Dinge dort geschehen lassen mich vorsichtiger werden dort noch weiter zu arbeiten und ich persoenlich habe dort lange Zeit als Wirtschaftsjurist zu wenig Informationen erhalten und habe mich immer wieder gewundert warum diese Firma immer in Schwierigkeiten ist.



Manchmal habe ich auch mir die Frage, ob die Firma fuer die ich arbeite fuer die Mafia arbeitet, da immer wieder ich zu sehen bekam, dass eine Zentralfirma, die einer Firma gehoert, mehrere Unterfirmen hat. Auch immer wieder das machen von Versprechungen, die nicht eingehalten werden.

Man sollte in der Ukraine wissen, dass es keine Altersversorgung gibt, und was von den Behoerden gegeben wird, nicht zum Ueberleben ausreicht. Im Gegenteil es reicht gerade fuer einen Wochenvorrat Lebensmittel, mit dem was fuer den ganzen Monat ausreichen soll. Selbst ein Hartz 4 Empfaenger aus Deutschland steht dort perfekt als NOrmalverdiener. Jedoch ziehen die Preise in der Ukraine in letzter Zeit kraeftig an.

Die Gehaelter selbst steigen nicht.



Ich denke es sollte fuer jeden wichtig sein, des naeher zu betrachten wenn er