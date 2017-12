Zahlung deutsche Witwenrente in die Ukraine

#1 Beitragvon Eric » Montag 18. Dezember 2017, 23:38

Ein Hallo an alle,



weiss vielleicht jemand, ob die deutsche Witwenrente (Hinterbliebenenrente) voll in die Ukraine überwiesen wird? Oder wird bei Wohnsitz der Witwe in der Ukraine ein Länderabschlag von der Rente vorgenommen?

(Gerüchteweise habe ich mal von einem Länderabschlag von 30% gehört)

Ein Sozialversicherungsabkommen Deutschland-Ukraine liegt wohl zur Zeit auf Eis.

Da hier einige von uns eine Ukrainerin geheiratet haben, ist es ja möglich, das diese als Witwe wieder in die Ukraine zurück geht. Für diesen Fall ist meine obige Anfrage gedacht.



Vorab vielen Dank für Eure Hilfe



Eric