Zahnbehandlung in der Ukraine

#4 Beitragvon Petro » Sonntag 6. Dezember 2015, 15:13

In Ivano-Frankivsk gibt es einen jungen, aber sehr guten Zahnarzt. Deutsch spricht er nicht, aber Englisch. Tarras hat aber einen älteren Herren an der Hand, der perfektes Deutsch spricht.

Dieser junge Herr ist nicht nur Zahnarzt bzw. Zahnkünstler aus Leidenschaft, sondern auch Zahntechniker mit Auszeichnung.

Mein alter Herr und seine Lebensgefährtin, beide 74 jahre jung, ließen sich im letzten August ihre Zahnruinen komplett sanieren und kamen dabei auf einen Gesamtpreis von 2300,-€uronchen. Dabei benützt er nur bestes Material. Beide sind bis heute sehr zufrieden.

Auch meine Frau, mein Schwiegertiger und ich besuchen den Dentist Tarras jährlich zur Kontrolle. Meist bleibt es bei kleinen Reinigungsarbeiten und selten mal Karies zu beseitigen. Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden.

Nur im Notfall setzt Tarras Spritzen.

Oberhalb seiner Zahnarztpraxis gibt es ein sehr gutes Team von Zahntechnikern. Der Weg ist also kurz und Kronen etc... können kurzfristig angepasst und eventuell nachgearbeitet werden.



Eine Krone kostet ca. 50,-€. Ist aber damit aus besten Material und Qualität. Bezahlt wird bar in Euronen, Dollars oder in der Landeswährung. Sollte vorher abgesprochen werden.



Natürlich geht es noch billiger, aber da darf man sich nicht über mindere Qualität wundern.

Слава героям України Das Leben ist nur ein Traum in einem Traum