Zweifel an der Statistik

Für ausreichend Nachschub ist also gesorgt. Im vergangenen Jahr hat die Ukraine den Nachbarn Weißrussland als größten Lieferanten illegaler Zigaretten in die EU-Länder abgelöst. Jede achte gefälschte oder geschmuggelte Zigarettenpackung, die in den Ländern der Europäischen Union sowie in Norwegen und der Schweiz geraucht wurde, stammte laut der Studie aus ukrainischen Quellen. Polen und die Tschechische Republik sind die nächstgrößten Lieferländer.